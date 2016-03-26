T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Belçika: İstanbul’daki polisimiz bizi bilgilendirmedi

Belçika hükümetinin açıklamasına göre, İstanbul’da görev yapan Belçikalı polis Türkiye’nin aktardığı bilgileri ülkesine iletmekte özensiz davrandı.

26 Mart 2016 14:31


Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, İstanbul'daki bağlantı memurunun Türk makamları kendisine İbrahim El Bakravi ile ilgili bilgi aktardığında, “en azından özensiz ve ne proaktif ne de angaje” hareket ettiğini söyledi. Jambon, memurun “kabul edilemez bir hata yaptığını” belirtti.

İçişleri Bakanı Jan Jambon'un açıklamalarına göre polis teşkilatı içindeki iletişimsizlik şöyle gerçekleşti: İbrahim El Bakravi, 11 Haziran 2015 tarihinde Gaziantep kentinde Türkiye tarafından gözaltına alındı. Gözaltıyla ilgili olarak İstanbul'daki Belçikalı polis memuru 26 Haziran tarihinde bilgilendirildi. Memur, kendisine iletilen bilgileri üç gün sonra Brüksel'e aktardı. Brüksel'deki terörle mücadele birimleri, Belçika'da küçük suçlardan kaydı bulunan Bakravi hakkında İstanbul'daki memurdan bilgi istedi. Ancak Belçikalı memur, 20 Temmuz tarihine kadar Brüksel'e herhangi bir bilgi iletmedi. İçişleri Bakanı Jan Jambon "Bağlantı memuru hiçbir girişimde bulunmadı, kendisi tarafından bir iletişim yoktu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'deki saldırılardan sonra yaptığı açıklamada canlı bomba İbrahim El Bakravi'nin 14 Temmuz 2015 tarihinde sınırdışı edildiğini ve konuyla ilgili Belçika hükümetinin uyarıldığını söylemişti.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre İbrahim El Bakravi ile birlikte aynı uçakta Hollanda'nın Amsterdam kentine sınırdışı edilen Samir E. Almanya'da gözaltına alındı.

Brüksel Havalimanı ve bir metro istasyonunda salı günü düzenlenen intihar saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmiş 300 kişi de yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BelçikaBelçikalıTürkiyeBakanı Jan JambonTürk BakraviBakanı Jan Jambon BakraviHaziranGaziantepBrükselBakraviTemmuzRecep Tayyip Erdoğan Brüksel BakraviDer Spiegel BakraviHollanda AmsterdamSamirHavalimanıWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24