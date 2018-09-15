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Dünya

Belçika, IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan Rus vatandaşını iade etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Belçika'nın iade ettiği Rus vatandaşına ilişkin açıklama yaptı

15 Eylül 2018 21:56

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Suriye'de IŞİD militanlarının finanse etmekle suçlanan Rus vatandaşının Belçika makamları tarafından Rusya'ya iade edildiğini duyurdu.

FSB'nin açıklamasında, "Rusya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı İnterpol Daire Başkanlığı ve Rusya Ceza İnfaz Kurumu ile işbirliği yapan FSB, hakkında uluslararası arama kararı bulunan 1988 doğumlu Rusya vatandaşı Ali Gehayev'in Belçika'dan Rusya'ya iadesini organize etti" dendi.

Gehayev'in 2015 yılından bu yana cihatçılara destek verdiğini belirten FSB, zanlının sürekli olarak Avrupa ülkelerinde yaşadığını ve IŞİD'e finansman sağlama faaliyetlerini bu ülkelerden yürüttüğünü vurguladı.

Zanlının Rus makamlarının desteğiyle Mayıs 2017'de tutuklandığını ve dün itibarıyla Rusya'ya iade edildiğini de bildiren FSB, Gehayev'in sorgusuna Rusya'da devam edileceğinin altını çizdi.

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