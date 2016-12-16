Belçika Hükümeti'nden Türk camiilerine yakın takip

Belçika, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların yurtdışındaki Fethullah Gülen taraftarlarına ilişkin istihbarat çalışması yaptıkları haberleri üzerine, Türk camiilerini yakın takibe aldı.

Federal hükümetlerin Adalet Bakanı Koen Geens, güvenlik ve istihbarat birimleri ile savcılığa, Belçika'daki Diyanet'e bağlı camiilerin izlenmesi konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Belçika'da haftalık Knack Tuesday dergisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurtdışındaki din görevlilerine gönderilen mektubu yayımladı.

Dergi, mektupta din görevlilerinden, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Fethullah Gülen grubuna bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi toplamalarının istendiğini belirtti.

Adalet Bakanı Geens, bu haber üzerine güvenlik ve istihbarat birimleri ile savcılığa, Türk camiilerini yakından izleme talimatı verdiğini açıkladı.

Geens, Türkiye kökenlilerin, "ülkelerinde Türkiye'nin bir adası olmak yerine, öncelikle Belçika vatandaşı olmaları gerektiğini" söyledi.

Belçikalı bakan, ülkesindeki her türlü dini fonların yakından takip edilmesi konusunda sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Koen Geens, "Camiiler konusunda hem devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ve savcılık, hem de bakanlık bünyesindeki birimlere talimat verdim" dedi.

Flaman hükümetinin İçişleri Bakanı Liesbeth Homans da, Fethullah Gülen taraftarları hakkında istihbarat çalışması yapan Türk camiilerinin kapatılmasını istemişti.

Belçika'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 65 camii bulunduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 20 Eylül'de 38 ülkedeki temsilciliklere gönderilen yazıda, bulundukları ülkelerdeki Fethullah Gülen grubuna bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında kapsamlı rapor istenmişti.

Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Halife Keskin imzalı yazıda, bu bilgilerin 10 -14 Ekim tarihlerinde yapılan Avrasya İslam Şurası'na katılan konuk diyanet işleri başkanları ile paylaşılacağı belirtilmişti.