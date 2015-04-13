Belçika gazetesine hacker saldırısı

Fransız televizyon kanalı TV5 Monde'un ardından Belçika'da Fransızca yayın yapan
gazete Le Soir da hacker saldırılarının hedefi oldu. Gazete saldırılara engel olmak için
internet sayfasını uzunca bir süre deaktive etti.
Gazetenin genel yayın yönetmeni Didier Hamann Twitter üzerinden yaptığı açıklamada
gazetenin düzenli olarak hackerlar tarafından saldırıya uğradığını ancak bu kez güvenlik
duvarı yazılımının işe yaramadığını belirtti.
Hamann saldırıların kaynağını araştırdıklarını ve henüz TV5 Monde vakasında
olduğu
gibi saldırının radikal İslamcılar tarafından yapılıp yapılmadığına dair elde bir veri
olmadığını ifade etti.
Le Soir gazetesi Belçika'nın büyük medya gruplarından Rossel şirketi tarafından
çıkartılıyor. Hacker saldırılarının medya grubunun tümünü hedef aldığı ve grubun
Sudpresse adlı internet sayfasının da geçici olarak erişime kapandığı belirtiliyor.
TV5 Monde'a yapılan saldırıyı IŞİD
adına hareket ettiklerini belirten bir hacker grubu
üstlenmişti. Televizyon kanalının sosyal medya hesaplarından IŞİD propagandası
yapılmış ve kanalın yayını saatlerce kesilmişti.
Geçen hafta sonunda Tunuslu İslamcı bir grup da Belçika'da valon hükümetinin web
sayfasına bir saldırı düzenlemişti. “Fallage-Team” adlı grup web sayfası üzerinden bir
propaganda videosu yayınlamıştı.