Belçika gazetesine hacker saldırısı

Fransız televizyon kanalı TV5 Monde'un ardından Belçika'da Fransızca yayın yapan

gazete Le Soir da hacker saldırılarının hedefi oldu. Gazete saldırılara engel olmak için

internet sayfasını uzunca bir süre deaktive etti.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Didier Hamann Twitter üzerinden yaptığı açıklamada

gazetenin düzenli olarak hackerlar tarafından saldırıya uğradığını ancak bu kez güvenlik

duvarı yazılımının işe yaramadığını belirtti.

Hamann saldırıların kaynağını araştırdıklarını ve henüz TV5 Monde vakasında

olduğu

gibi saldırının radikal İslamcılar tarafından yapılıp yapılmadığına dair elde bir veri

olmadığını ifade etti.

Le Soir gazetesi Belçika'nın büyük medya gruplarından Rossel şirketi tarafından

çıkartılıyor. Hacker saldırılarının medya grubunun tümünü hedef aldığı ve grubun

Sudpresse adlı internet sayfasının da geçici olarak erişime kapandığı belirtiliyor.

TV5 Monde'a yapılan saldırıyı IŞİD

adına hareket ettiklerini belirten bir hacker grubu

üstlenmişti. Televizyon kanalının sosyal medya hesaplarından IŞİD propagandası

yapılmış ve kanalın yayını saatlerce kesilmişti.

Geçen hafta sonunda Tunuslu İslamcı bir grup da Belçika'da valon hükümetinin web

sayfasına bir saldırı düzenlemişti. “Fallage-Team” adlı grup web sayfası üzerinden bir

propaganda videosu yayınlamıştı.

