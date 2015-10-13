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Politika

Belçika Gazeteciler Derneği: Türkiye defalarca basın özgürlüğünü ihlal etti

“Bülent Keneş’in suçu ise attığı tweetler veya başka birisinin tweetini, retweet yapması oldu”

13 Ekim 2015 15:36

Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in attığı tweet ve retweetler yüzünden tutuklanmasına ilişkin her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor

Flaman Gazeteciler Birliği (VVJ) Genel Sekreteri Pol Deltour, gazetecilerin tutuklanması basın özgürlüğün ciddi bir şekilde ihlal edildiğinin göstergesini olduğunu söyledi. “Bülent Keneş’in suçu ise attığı tweetler veya başka birisinin tweetini, retweet yapması oldu.” diyen Deltour, Türkiye’nin defalarca basın özgürlüğünü açık bir şekilde ihlal ettiğini ve Belçika’dan da bütün bu olanların yakından takip edildiğini söyledi. Deltour, “Artık Avrupa ve Belçika'nın önlem alarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması ve işbirliğin gözden geçirilmesi gerekiyor.” şeklinde tepkisini dile getirdi.

 

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