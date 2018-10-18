Belçika Federal Savcılığı: Geçen sezon şike yapıldı, KV Mechelen'in küme düşmesi engellendi

Belçika Federal Savcılığı, Jupiler League'de geçen sezon oynanan maçlarda şike yapıldığını ve KV Mechelen takımının küme düşmesinin engellendiğini açıkladı.

Ligde oynayan 9 büyük kulübe yönelik "mali dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve şike" soruşturmasında toplam 28 kişi gözaltına alındı.

Yurtdışında yakalan 4 zanlıdan ikisinin iadesi istendi.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 milyon euro değerinde lüks saat ve mücevher ile 3,7 milyon dolar nakit para ele geçirildi.

Savcılığın açıklamasının ardından, Belçika Futbol Federasyonu'nun da şike iddiaları ile ilgili kapsamlı bir soruşturma açması bekleniyor.

Belçika basını tarafından, "temiz eller" adı verilen operasyon için Federal Savcılığın emriyle Çarşamba günü düğmeye basıldı.

Ülkenin tanınmış futbol menajerleri İran kökenli iş adamı Mogi Bayat ile Dejan Velijkoviç'in gözaltına alınması ile başlayan operasyon, 9 futbol kulübüne yönelik polis tarafından baskını ile devam etti.

Federal savcılık tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre baskın yapılan kulüpler şunlar:

Polisin 184 kişilik timle yaptığı operasyonlar sonucu 44 ev ve işyeri arandı, 28 kişi gözaltına alında. Bu kişiler arasında menajerler, futbol kulubü yöneticileri, iki orta hakem, 2 gazeteci ve bir eski hukukçu ile Club Brugge teknik direktörü Ivan Leko da bulunuyor.

Savcılık, zanlılardan 22'sinin yargıç önüne çıkarıldığını açıkladı.

Savcılığın açıklamasına göre Belçika ile eş zamanlı olarak Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ ve Sırbistan'da da 13 ayrı adres baskın yapıldı.

Savcılığa göre, futboldaki "temiz eller" operasyonu 2017 yılının sonunda başladı. Geçen sezon Belçika Jupiler Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren KV Mechelen ve AS Eupen takımlarının oynadığı son maçlardaki tartışmalı kararlar ve futbolcu transferleri üzerinden vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine savcılık konuyu gündeme aldı.

3 Mart 2017'de oynanan Antwerpen-Eupen ve 11 Mart 2017'de oynanan KV Mechelen-Waasland Beveren maçlarında şike yapıldığı iddiası incelendi.

Savcılığa göre, KV Mechelen'in ligden düşmesini engellemek için maçlara müdahele edildi. Ayrıca Bayat ve Velijkoviç, futbolcu sözleşmelerine müdahale ederek oyuncuların ve kulüplerin devlete fazla vergi ödemesini engellemeye çalıştı.

Jupiler League'de maç yöneten orta hakemler Bart Vertentenilr Sabastien Delferire'nin, menajerler Mogi Bayat ve Dejan Velijkoviç ile dikkat çekecek kadar yakın ilişkide olduğu saptandı.

Het Nieuwsblad ve Het Laatste Niuews gazetelerinden 3 spor muhabirinin de menajerlerin yönlendirmesi ile yanıltıcı haber ve yorum yaptıkları belirtildi. Operasyon kapsamında spor muhabirleri de gözaltına alındı.

Zanlıların sorgusu devam ederken, yeni bulgular ışığında operasyonların genişleyebileceği de belirtiliyor.