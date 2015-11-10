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Bilim / Teknoloji

Belçika Facebook'a 48 saat süre verdi

Karar, Belçika Kişisel Gizlilik Komisyonu'nun başvurusu üzerine alındı

10 Kasım 2015 09:08

Belçika, Facebook'a, sitede üyeliği bulunmayanların internetteki faaliyetlerini izlemeyi bırakması için 48 saat süre verdi

Belçika'da bir mahkeme, Facebook'tan üye olmayanların sanal ortamdaki hareketlerini izlemeyi bırakmasını isteyerek, kararın 48 saat içinde uygulanmaması durumunda gün başına 250 bin avro ceza verilmesine hükmetti. 

Karar, Belçika Kişisel Gizlilik Komisyonu'nun başvurusu üzerine alındı. İlgili kanunun, sadece rıza üzerine internet kullanıcıların faaliyetlerinin takip edilmesine izin verdiğine dikkat çekilen kararda, Facebook'un da bu çerçevede hareket etmesi gerektiği vurgulandı. 

Mahkeme Sözcüsü Anouk Devenyns, kararla ilgili olarak, ''Eğer internet kullanıcısı, Facebook üyesi ise onun (internet faaliyetlerinin izlenmesine) rıza gösterdiği varsayılabilir. Ancak kullanıcının Facebook hesabı yoksa, Facebook açıkça izin istemek ve gerekli açıklamayı yapmak zorunda'' dedi. 

Facebook'a bunun gereğini yerine getirmesi için 48 saat süre verilen kararda, aksi halde gün başına 250 bin avro ceza kesileceği ifade edildi.

Facebook, diğer internet sitelerinde yer alan sosyal medya şirketine ait ''beğen'' veya ''paylaş'' bağlantıları sayesinde üyesi olmasa da bırakılan ''çerezler'' yoluyla o bilgisayardaki tüm faaliyetleri takip etmek ve depolamakla suçlanıyor. Bu faaliyetler arasında, kullanıcın hangi siteleri ziyaret ettiği, ne kadar süre sitede kaldığı veya ne gibi seçimler yaptığı da bulunuyor.

Kararın ardından Facebook'tan yapılan açıklamada ise ''çerezlerin'' beş yıldan fazla bir süredir dünya çapındaki 1,5 milyar kişi için sitenin güvenli tutulabilmesi için kullanıldığı belirtilerek, ''Bu karara itiraz edeceğiz. Belçika'da insanların Facebook'a erişimine yönelik kesintileri en aza indirmek için çalışıyoruz'' değerlendirmesinde bulunuldu. Ancak açıklamada, üye olmayanların faaliyetlerinin izlenip izlenmediğine dair bir ifade yer almadı.

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