Belçika 'eşcinsellik dönüşüm terapisini' yasaklıyor

Belçika hükümet, LGBTQİ+ bireylerin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini veya cinsiyet ifadesini değiştirmeyi, bastırmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan yöntemlerin kullanılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Belçika, kişilerin cinsel yönelimini değiştirmek amacıyla işkenceye varan yöntemlerin kullanıldığı "dönüşüm terapisi" adı verilen uygulamanın yürürlükte olduğu 68 ülkeden biri.

Belçika medyasına göre, federal hükümet, bu uygulamanın suç kapsamına alınması için yasal düzenleme istiyor.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Schlitz, hükümetin talebi doğrultusunda yasa tasarısı hazırlamaya başladı.

Schiltz'e göre bu uygulama, psikoterapi ve elektroşok terapisinden saldırıya ve hatta "düzeltici" tecavüze kadar uzanıyor.

Dini, tıbbi, mezhepsel, ailevi veya sözde profesyonel bir ortamda gerçekleşebilen bu uygulamalar, LGBTQİ+ bireyler için korkunç sonuçlar doğurabiliyor.

Bakan Schiltz, LGBTQİ+ bireylerin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini veya cinsiyet ifadesini değiştirmeyi, bastırmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan bu uygulamaya son vermek istediklerini vurguladı.

Belçikalı bakana göre, mevcut yasalarda bu uygulamalardan dolayı birini kovuşturmanın ispat yükü genellikle çok ağır.

Bu nedenle yeni düzenlemede "dönüştürme" uygulamalarının gerçekleştirilmesi, sunulması, teşvik edilmesi ve reklamının yapılmasının ayrı ayrı suç kapsamına alınacak.

Yeni düzenlemede, "Gerçek veya algılanan cinsel yönelimi, cinsiyet kimliğini veya cinsiyet ifadesini değiştirmeye, devre dışı bırakmaya veya bastırmaya çalışmak ve insanlara doğum cinsiyetlerini kabul ettirmek yasaktır" ifadesine yer verilecek.