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Sağlık

Belçika domuz gribine karşı önlem aldı

Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, ülkede ilk domuz gribi vakasının tespit edilmesinin ardından gereken önlemlerin alındığını, panik havası yaratılmaması gerektiğini

14 Mayıs 2009 03:00

Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, ülkede ilk domuz gribi vakasının tespit edilmesinin ardından gereken önlemlerin alındığını, panik havası yaratılmaması gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan'da ABD'ye giden, New York ve Chicago'da bulunan ve 11 Mayıs'ta Belçika'ya dönen 28 yaşındaki bir Belçikalının söz konusu olduğunu, Brüksel'de yoğun bakıma alınan hastanın sağlık durumunun endişe verici görülmediğini, ancak H1N1 virüsünün yayılmasının engellenmesi için kapsamlı önlemler alındığını bildirdi.

Belçika'nın, virüs vakası tespit edilen 30 kadar ülke listesine katılmasının "şaşırtıcı ve beklenmedik olmadığını" belirten yetkililer, virüs taşıyan Belçikalı erkeğin temas kurduğu kişilerin belirlenerek yakın takibe alındığını duyurdular.

Sağlık Bakanı Laurette Onkelinx, Brüksel havaalanından giriş yapan tüm yolculara uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldığını hatırlattı. Belçikalı yetkililer, endişe edilecek bir durum olmadığı mesajları veriyor.

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