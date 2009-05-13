Moskova'da düzenlenen 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye ile birlikte sahneye çıktığı ilk yarı finalde elenen Belçika'nın tesellisi "yarı Belçikalı yarı Türk" Hadise'nin finale birinci sırada yükselmesi oldu.





Gazeteler, "Belçika değil Hadise finalde", "Belçika takıldı Hadise hedefe ulaştı" şeklinde başlıklarla haberi verirken, televizyonlarda bol bol Hadise'nin yarışma görüntüleri ve röportajları yayımlandı.



Eurovision'un ilk yarı finalinde elenmesi beklenen Portekiz dışında sürpriz yaşanmadığı konusunda birleşen Belçika basını, Hadise'nin "bulaşıcı Düm tek Tek şarkısıyla" temsil edilen Türkiye'nin zaten yarışmanın en büyük favorilerinden olduğuna dikkati çekti.



Bu arada federe yapılı Belçika'da Hollandaca konuşan Flaman ve Fransızca konuşan Valon toplumları arasındaki tarihi çekişme Eurovision yarışmasına da yansıdı. Flaman gazeteleri, Belçika'yı Elvis Presley kopyası "Copycat" adlı şarkıyla temsil ederek "Kral'ın hayranlarını kızdıran" ve "Fransızca konuşan" Patrick Ouchene'nin Eurovision'da peş peşe gelen 5'inci mağlubiyete neden olduğunu yazdı.



Elvis Presley'le alay ettiği gerekçesiyle efsanevi rock yıldızının hayranlarının sert tepkisiyle karşılaşan Patrick Ouchene, kendini "Asla Elvis'i alaya almadım. Ben de onun en büyük hayranlarından biriyim. Copycat içinde biraz rockn roll olan eğlenceli bir şarkı. Ne daha azı, ne daha fazlası" sözleriyle savunmuştu.

