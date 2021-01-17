Belçika'dan 'evden çalışma' kararı; işçileri ofise çağıran şirketlere 48 bin Euro ceza yazılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışma çalışma modelini uygulayan birçok şirket çalışanlarını ofise çağırmaya başladı. Avrupa ülkeleri ise bu şirketleri yakın takibe aldı.

Almanya, evden çalışmaya ağırlık verilmesi kararı aldı ve Salı günkü toplantıların ardından bununla ilgili önlemler açıklanacak. Fransa ve Belçika, özellikle evden çalışmadan verim alamayıp işçilerini geri çağıran” şirketleri takibe aldı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, birçok Avrupa ülkesinde, ilk kapanmada daha çok kişinin evden çalıştığı, ikinci kapanmada insanların yeniden ofislere dönmeye başlandığı görülüyor.

Evden çalışmayı denetlemek için Belçika 1000 kişiyi görevlendirdi. Bunlar şirketlere ani baskınlar yapacak ve kararlara rağmen personelini getirten firmalara 48.000 Euro'ya (yaklaşık 433.000 TL) kadar ceza verilecek. Nisan ayına kadar bu yoğun ceza baskısının sürmesi bekleniyor.