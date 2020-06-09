Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un heykeli söküldü

Britanya'nın Bristol kentinde köle taciri Edward Colston'un heykelinin yıkılmasının ardından Belçika'nın Anvers kentinde yetkililer geçen hafta kırmızıya bulanan ve kaldırılması için imza kampanyası başlatılan Kral 2. Leopold heykelini kaldırdı.

Euronews muhabiri Jack Parrock, sömürgeci Kral 2. Leopold'un Anvers'teki yetkililer tarafından vinçle kaldırılıdığı görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

2. Leopold tarihin en büyük toplu katliamlarından biriyle hatırlanıyor. Leopold şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti olan Kongo Bağımsız Devleti'nde hüküm sürmüş binlerce insanın köleleştirilmesine neden olmuştu.

ABD'de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürerken dünyanın dört bir yanında da benzer hareketler başladı. Britanya'da geçen hafta Bristol kentinde 17. yüzyıldan köle taciri Edward Colston'un heykeli yıkılarak nehre atıldı. Belçika'da da hafta sonu boyunca 2 Kral Leopold heykeli söküldü. Bugün Anvers'te sökülen heykele ise geçen hafta kırmızı boya atıldı ve ateşe verildi. Heykelin kalkması için change.org'da kampanya başlatıldı.