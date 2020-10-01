Belçika'da seçimlerden 16 ay sonra yeni hükûmet kuruldu

Federal seçimlerin üstünden 16 ay geçtikten sonra Belçika'da yeni hükûmet kuruldu. Yeni başbakan, Flaman liberal parti Open VLD'den Alexander de Croo oldu.

Belçika'da 2018 sonunda seçilmiş son hükümetin dağılması ve ardından yapılan seçimden bu yana devam eden hükùmet kurma çalışmaları sonuca bağlandı. Hükümet kurma müzakerelerini yürüten de Croo ile Sosyalist Parti'den Paul Magnette'in Kral Philippe'e anlaştıklarını açıkladı.

Bugün yeni görevine başlayacak olan yeni Başbakan De Coo, "Ülkemizde çok uzun süredir imkansız olduğunu düşünülen şeyi başardık... federal hükûmetin kurulması" ifadelerini kullandı.

"Yazı tura attık, harika bir tercih oldu"

De Croo'yla birlikte basın toplantısına katılan Fransızca konuşan Sosyalist Paul Magnette, kimin başbakan olacağına yönelik soruya esprili bir yanıt vererek, "Nasıl seçeceğimizi bilemedik, o yüzden yazı tura attık. Alexander denk geldi ama bu harika bir tercih" dedi.

Böylece Belçika'da yeni hükümet kurma görüşmelerini yürüten siyasi partiler, "Vivaldi koalisyonu" olarak adlandırılan 7 partili hükûmet üzerinde anlaşmış oldu.

De Croo böylece 2011'den bu yana ülkenin ilk Flaman Başbakanı da olmuş oldu.