Belçika'da Koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 61 arttı

Belçika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 61 yükseldiği bildirildi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 9-15 Temmuz tarihlerinde ülkede 615 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Buna göre günde ortalama 88 kişide Covid-19 tespit edilirken son haftada vaka sayılarında yüzde 61'lik bir artış gerçekleşti.



Belçika'da Covid-19 vaka sayısı 63 bin 706'ya yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 800'e ulaştı.



Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, artan rakamlar ışığında bugün federal ve bölge komitelerinin olağanüstü toplanacağını, 23 Temmuz'da ise Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin bir araya geleceğini bildirdi.



Uzmanlar, Ulusal Güvenlik Konseyinin tecrit politikalarında ilave gevşemeye gitmeyeceği; bu durumda 5'inci aşamaya geçilmeyeceğini tahmin ediyor.