Belçika'da karnaval kalabalığına araç daldı; 6 kişi hayatını kaybetti

Belçika’da bir araç, karnaval alanına daldı. Olayda en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Belçika medyası, bir aracın gösterilerin yapıldığı bir karnaval alanına yüksek hızla daldığını ve altı kişinin ölümüne neden olduğunu aktardı. Olayda en az 20 kişinin aralandığı belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Strepy-Bracquegnies’de meydana gelen olayda karnaval aracının içindekiler gözaltına alınırken olayın sebebi henüz bilinmiyor. Ancak bölge polisi olayın bir terör saldırısı olmadığı açıklamasını yaptı.

La Louvière'e bağlı Strépy - Bracquegnies kasabasındaki karnaval kulübü "Lez Boute - en - train" üyesi, yaklaşık 200 kişi Pazar sabahı erken saatlerde Strépy Kranavalı'nı kutlamak için toplanmıştı.

Olaya tanık olan Bel RTL muhabiri Fabrice Collignon “Büyük bir ses duyduk ve aracın insanların arasına daldığını gördük. Araç kalabalığın içinde sürmeye devam etti, müdahale edilince durduruldu” dedi.