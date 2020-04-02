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Spor

Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

02 Nisan 2020 15:13

Belçika Jupiler Pro League Yönetim Kurulu, ligin sona erdirilmesini ve 15 puanla lider durumda bulunan Club Brugge'ün şampiyon unvanı almasına karar verdi. 

Belçika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle askıya alınan ligin sona erdirilmesine karar verildi.

Pro League Yönetim Kurulu, ligin şu anki sıralamasıyla tamamlanması ve lider Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi fikrinde anlaştı. Kararın kısa sürede onaylanması bekleniyor.

Federasyonun kararına göre normal sezonun tamamlanacağı son hafta öncesinde 15 puanla lider durumdaki Club Brugge şampiyon olurken Gent de Şampiyonlar Ligi elemelerine gitmeye hak kazandı.

Play-off oynanmayacak, düşme yok

Play-Off sistemi olan Belçika'da bu aşama da iptal edilmiş olurken ligden düşen takım da olmayacak.

Belçika'da son haftaya girilirken puan durumu şu şekildeydi

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