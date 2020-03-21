Belçika'da bir içki imalathanesi cin üretmeyi bırakıp, dezenfektan üretimine geçti

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Belçika'da cin üreten bir içki imalathanesi, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı mücadelede sağlık yetkililerine destek vermek amacıyla bir aylığına dezenfektan üretimine geçeceğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre Rubbens içki imalathanesi normalde içki yapımında kullandığı alkolü el ve yüzey dezenfaktanı üretmekte kullanmaya başladı.

Şirketin yöneticisi Hendrik Beck, "Geçen hafta hastaneler bizi arayıp alkolümüz olup olmadığını sormaya başladı. Geçen hafta cin şişeliyorduk, bugün dezenfektan. Bize inanılmaz geliyor, ama insanlara yardımcı olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Rubbens normal şartlarda 4 bin litre içki üretiyordu, şimdilerde ise günde 10 bin litre dezenfektan üretiyor.

Ülkede virüsün yayılmasının ardından birçok eğlence mekanı kapatılırken halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı. Beck, içki imalatı sektörünün bu karardan çok etkilendiğini ancak dezenfektan üretiminin zararlarının bir bölümünü karşıladığını ifade etti.

Belçika'da şu ana kadar 2 bin 257 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 37 kişi hayatını kaybetti. Belçika hükûmeti hastanelere bir milyar Euro destek sağlayacağını duyurmuştu.