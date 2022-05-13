Belçika'da aşırı sağcı liderlerin başkentteki 'İslamlaşma'yı protesto' seferi yasaklandı

Hollanda ve Belçikalı aşırı sağcı liderlerin "İslamlaşma'yı protesto etmek için" Müslüman göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Brüksel'in Sint-Jans-Molenbeek ilçesine yapacağı ziyaret, güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Belçikalı aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi lideri Filip Dewinter, çok sayıda Müslüman göçmenin yaşadığı semte Cuma günü "çalışma ziyareti" yapmak istiyordu.

Brüksel polisi, aşırı sağcı liderlerin sadece Molenbeek değil, başkentin diğer bölgelerinde de yürümesine izin vermedi.

Aşırı sağcı liderlerin "Avrupa'nın cihat başkenti" olarak tanımladığı Molenbeek semti, Belçikalı Sosyalist Parti (Vooruit) lideri Conner Rousseau'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı ilçenin nüfusunun yarısı Müslüman göçmenlerden oluşuyor. Bunların arasında ise, Fas kökenliler ilk sırada yer alıyor.

Sosyalist lider Rousseau, birçok bölgesinde sadece Arapça konuşulduğunu belirttiği semte ilişkin, "Molenbeek'ten geçerken kendimi Belçika'da hissetmiyorum" açıklamasında bulundu.

'Örtülü ırkçılık'

Sosyalist Partili Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, Rousseau'nun sözlerine "örtülü ırkçılık" diyerek tepki gösterdi.

Bu tartışmanın ardından Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders ile Belçikalı politikacı Dewinter, "İslamlaşmayı protesto etmek için taraftarlarıyla birlikte Cuma günü Molenbeek'e gideceklerini açıkladı.

Wilders ve Dewinter, Molenbeek'teki gösteri için resmi izin başvurusunda bulundu. Ancak ziyaret Belediye Başkanı Moureaux tarafından yasaklandı.

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Böyle bir eylemin yüksek güvenlik riski taşıdığını belirten Moureaux, yasak kararının sadece aşırı sağcı liderler değil, tüm taraftarları için de geçerli olduğunu vurgulayarak, izinsiz haraket eden herkesin cezalandırılacağını açıkladı.

Wilders, yasak kararı üzerine Belediye Başkanı Moureaux'nun "özgürlükten nefret ettiğini ve yasakları ve hoşgörüsüzlüğü tercih ettiğini" savundu.

Aşırı sağcı lider Twitter mesajında, "Otoriter sosyalist belediye başkanı ile Molenbeek sakinlerinin totaliter İslami ideolojisi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir" dedi.

Brüksel Polisi de, Wilders ve Dewinter'in sadece Molenbeek değil, başkentin diğer bölgelerinde de yürümesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

PVV lideri Wilders, Twitter hesabından, Cuma sabahı Brüksel'e geldiğini duyurarak, "Filip ve benim Brüksel'in neredeyse tamamında yürümemizin yasaklandığını az önce duydum. İnanılmaz. Bu İslam'a yüzde 100 teslimiyettir" mesajını paylaştı.

Wilders ve Dewinter, 2017 yılında da, "Avrupa'nın cihat başkenti" olduğu gerekçesiyle Molenbeek'e bir "İslam safarisi" düzenlemek istemişti.

Aşırı sağcı liderler, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarının zanlılarından bazıları ile IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden çok sayıda cihatçının Molenbeek'te yaşaması nedeniyle, bu kararı almıştı.

Ancak o etkinlik de, belediye tarafından yasaklanmış, ama daha sonra mahkeme aşırı sağcı liderlerin lehine karar vermişti.