Belçika'da aşırı sağ parti kendi sosyal medya uygulamasını geliştirdi

Belçika'daki aşırı sağ parti Vlaams Belang, "sosyal medyada sansüre uğradığı" gerekçesiyle kendi mobil uygulamasını devreye soktu.

Partinin başkanı Tom Van Grieken, verdikleri mesajlara karşı artan bir sansür bulunduğunu, bu tür bir uygulama geliştirmelerinin siyasi gereklilik olduğunu belirtti.

Van Grieken, uygulamanın hayata geçirilmesiyle ilgili açıklamasında, "Facebook ve Twitter gibi büyük teknoloji firmalarının partimizi hedef aldığı bir dönemde bu tür bir yenilik yaptık. Bu uygulamayla önemli konuları kendi ellerimize alıyoruz. Sakın çok geç olana kadar beklemeyin, sansürü kendiniz kırın." ifadelerini kullandı.

Google, Facebook ve Twitter gibi platformların internette artık güvenli bölge olmadığını savunan Van Grieken, kendi hesaplarının paylaştığı fotoğraflar ve mesajlar nedeniyle daha önce engellendiğini hatırlattı. Van Grieken, Vlaams Belang partisinin hesaplarının da 2024'teki seçimlere kadar engellenebileceği öngörüsünde bulundu.

Vlaams Belang'ın mobil uygulaması, Apple'ın Belçika'daki dijital mağazasında en popüler uygulamalar arasında ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada ise Covid-19 sertifikası için gerekli uygulama bulunuyor.

Uygulama, aşırı sağcı Vlaams Belang'a sempati duyan kişilerin birbirleriyle etkileşimi ve parti yetkilileriyle iletişimi için platform işlevi görüyor.