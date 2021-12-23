Belçika'da aşı karşıtları yerine parayla aşı olan adam 9. aşısında yakalandı

Belçika'nın Charleroi kentinde Covid-19 aşısı yaptırmak isteyenlerin yerine gidip aşı olan bir adam, 9. seferinde yakalandı.

Olay, pazar günü aşı merkezine giden adamın, bir personel tarafından tanınmasıyla ortaya çıktı.

Adı açıklanmayan adamın, aşı yaptırmak istemeyen ancak aşı kartı talep eden kişilerden para alarak daha önce 8 kez iğne vurulduğu öğrenildi. Öte yandan söz konusu kişide herhangi bir sağlık sorunu görülmedi.

Belçika'da aşı yaptırma zorunluluğu yok

Independent Türkçe'nin RT'den aktardığına göre adam ve müşterileri hakkında yasal işlem başlatılacak.

Belçika'da aşı yaptırma zorunluluğu yok. Ancak iki aşısını da yaptıranlar Güvenli Kovid Bileti (Covid Safe Ticket) alıyor. Bu kartla bar, restoran, spor salonu ve kalabalık etkinliklere gidilebiliyor.

Yeni Zelanda'da da yaklaşık bir hafta önce benzer bir olay yaşanmıştı. Kimliği gizli tutulan bir adamın, aşı yaptırmak için para alıp bir günde 10 kez Covid-19 aşısı olduğu iddiası gündeme damga vurmuştu.

Ülkedeki Covid-19 aşı programının yöneticilerinden Astrid Koornneef, bu davranışı "tehlikeli" diye nitelemişti. Koornneef, yanlış tıbbi kayıtlarından dolayı olaya dahil olan herkesin failin davranışından uzun vadede etkilenebileceğini söylemişti.