Belçika'da 3 yaşındaki kız çocuğu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Son haftalarda koronavirüs vakalarının yoğun şekilde arttığı Belçika'da, 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile 18 yaşındaki bir gencin, Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Federal Kriz Merkezi sözcüsü Boudewijn Catry, 3 yaşındaki kız çocuğunun, Belçika'daki en genç koronavirüs kurbanı olduğunu söyledi.

Catry, bu hafta içinde meydana gelen ölümün sadece ailesini değil, bilim insanlarını da derinden etkilediğini vurgulayarak, bunun koronavirüs önlemlerine uyulması konusunda toplum için bir "uyanma çağrısı" olarak algılanmasını istedi.

Son zamanlarda 18 yaşındaki bir gencin de, Covid-19'a bağlı olarak yaşamını yitirdiğini söyleyen sözcü, "Gençlerin ölmesi oldukça istisnadır, ancak bu, kimsenin koronavirüse karşı bağışıklığı olmadığının da göstergesidir" dedi.

Belçikalı yetkili, 3 yaşındaki kız çocuğu ve 18 yaşındaki genç ile bugüne kadar Covid-19 nedeniyle ölen 9 bin 810 kişinin, toplum için bir şeyler ifade etmesi gerektiğini vurguladı.

Catry, virüsün hala yaygın olduğunu ve kimsenin tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Sözcü, son 1 haftadır hem vaka sayıları hem de yoğun bakımdaki hasta sayılarındaki artışın hızla devam ettiğine dikkati çekti.