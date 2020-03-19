Belçika basınından Diagne için Nottingham Forest iddiası

Galatasaray’ın sezon başında Club Brugge’e kiraladığı, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne için Belçika basını, tecrübeli futbolcuyla Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini yazdı.
Galatasaray’ın sezon başında Club Brugge’e kiraladığı, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı.
Belçika basını, tecrübeli futbolcuyla Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini yazdı.
Özellikle Nottingham Forest’ın Senegalli golcüyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Diagne’nin ise Türkiye’ye dönerek Galatasaray forma giymek istediği ifade edildi.