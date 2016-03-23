Belçika basınında Brüksel saldırıları



Brüksel'deki bombalı terör saldırıları Belçika'yı derin şoka sürükledi. Belçika gazetelerinin saldırıları konu alan yorumları ‘şaşkınlıkla sonuna kadar dayanma' duygusunu yansıtıyor.

‘La Derniere Heure'

“13 Kasım 2015'in üzerinden 130 gün geçti. Yine aynı dehşet, yine aynı gözü dönmüş nefret” diyor.

‘De Tijd'de şu satırları okuyoruz:

“Güvenlik tedbirleri tek başına yetmez. Güç gösterisi kör silah gibidir. ‘Suriyeli kahramanlara sempati besleyen, Abdeslam ve diğer teröristleri yıldızlaştıran gençlerin olması son derece çetin bir toplumsal problemdir. Terörizm ancak, Müslümanlar da dahil olmak üzere bütün toplumun kenetlenmesiyle alt edilebilir. Kutuplaşmayla bir yere varılamaz.”

‘De Morgen' gazetesinin yorumu ise özetle şöyle:

“Başıboş kalmış, suça eğilimli gençler Abdeslam ya da Abaaouds'un izinden gidip kahramanlık kariyeri yapabileceklerini sanmasınlar. IŞİD'e gönül verenler ancak kendilerine köklerinden koparılmışlık ve yabancılaşmışlık karşısında alternatif sunmakla durdurulabilir.”

‘Le Soir' gazetesi Brüksel'deki bombalı saldırıları şöyle yorumluyor:

“Gürültü kesilmiyor. Her yönden geliyor ve kanayan bir yara gibi bütün şehri sarıyor. Ambulanslar, itfaiye ekipleri, polis arabaları sirenle kendine yol açmaya çalışıyor. Yayalar durup, uyuşmuş gözlerle baka kalıyorlar. Gözlerinden bir şey okumak mümkün değil. Gördüklerinin gerçek olduğunu biliyorlar. Bunun olacağını, bunu önlemenin mümkün olmadığını bildiklerini de biliyorlar.”

‘La Libre Belgique' saldırılarda ölen masumların diyetinin ödenemeyeceğini hatırlatıyor:

“Teröristlerin bundan böyle anlamsız, barbarca ve kanlı eylemlerden vazgeçecekleri umuduyla bu bezgin atmosfere alışmıştık. Ya da zararsız hale getirileceklerini ummuştuk. Ama Brüksel tam kalbinden vuruldu. Tatile giden, işine, okuluna yetişmeye çalışan masumlar can verdi. Bu kanlı eylem, terörizmle mücadelenin hiçbir zaman sona ermeyeceğini bizlere gösterdi.”

‘Sudpresse' gazetesi, ‘korkunç, iğrenç ve ödlekçe yapılan katliamın Belçika tarihinde bir dönüm noktası olacağını' yazıyor.

‘Gazet van Antwerpen' şöyle bir yorum yayınlamış:

“Savaştayız ve savaş özel önlemleri gerektirir. Gelin, bu savaşı birlikte yürütelim. Teröristlerle ve toplumu tahrip etmek için bir dini suiistimal eden fanatiklerle savaşıyoruz. Aynı zamanda hür ve barışçı bir dünya için de savaş veriyoruz. Oraya götüren yol ne kadar dikenli de olsa, bu hedeften şaşmamalıyız.”

‘L'Avenir' gazetesi, Belçika'nın, varlığının nedeni olan ‘Birlikten kuvvet doğar' ilkesini daima aklında tutmasını öğüt veriyor.