Belçika basını: 'Koltuk krizinin' nedeni Michel ve von der Leyen arasındaki çocukça gerilim

Yusuf Özkan - Lahey, Hollanda

Belçika medyasına göre Avrupa Birliği (AB) liderleri Charles Michel ile Ursula von der Leyen'in Ankara ziyareti sırasında yaşanan "koltuk krizi", iki lider arasında göreve geldikleri günden bu yana yaşanan gizli rekabetin bir sonucu.

İki liderin geçen Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in koltuk yerine kanepeye oturtulması nedeniyle yaşanan protokol krizinin yankıları sürüyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki ikinci büyük grup olan Sosyal Demokratlar, görüşme sırasında Ursula von der Leyen ayakta beklerken, Erdoğan ile birlikte liderler için ayrılan 2 koltuktan birine oturan AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'in istifasını istiyor.

Sosyal Demokrat Grup tarafından bu amaçla bir imza kampanyası başlatıldı. Parlamentonun diğer üyeleri ise, Michel'in AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den açıkça özür dilemesini talep ediyor.

Perşembe günü Belçika Televizyonu'na konuşan Michel, yaşanan olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu ve günlerdir uyumadığını belirterek, akşam Ursula von der Leyen ile görüşeceğini söyledi. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi.

"Erdoğan'a iletilse reddetmezdi"

Michel koltuk krizinden Türk protokol yetkililerini sorumlu olduğunu öne sürerek, "Erdoğan ile yapılan 3 saatlik yapıcı görüşmeye birkaç saniyelik bir olayın gölge düşmemesi için koltuk sorunun gündeme getirmediklerini" açıkladı.

Ancak AB diplomatlarına göre, Michel tarafından böyle bir talebin iletilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan olumsuz tepki vermeyecekti.

Türkiye'nin AB ile bir anlaşma istediğini vurgulayan AB diplomatları "Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Türkiye, turist eksikliği ve ekonomik sıkıntılar yüzünden" Brüksel ile yeni bir krize yol açmamak için, protokol sorununa yapıcı yaklaşacaktı.