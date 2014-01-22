Belçika basını Erdoğan'a inanmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıl aradan sonra ilk ziyaretini yaptığı Brüksel’deki temaslarını değerlendiren haber sitesi EUobserver, Başbakan’ın 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına ilişkin Türkiye’de kullandığı söylemden kaçındığını, Türkiye’ye karşı “bazı grupların kötü niyetlerinden” bahsederek komplo teorilerini ima ettiğini kaydetti. Site, haberine “Baskısını meşrulaştırmak için AB platformunu kullandı” başlığını koydu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın yolsuzluk soruşturmalarından sonra polis ve yargıda büyük bir tasfiyeye giriştiğini vurgulayan haber, Başbakan’ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'yı da hükümet kontrolü altına almak için harekete geçtiğini kaydetti. Andrew Rettman imzalı haberde “otoriter” olarak nitelendirilen Erdoğan’ın daha fazla güç istediği, yeni internet kanunu teklifinin de sanal âlemi kontrol edeceği ifade edildi.

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