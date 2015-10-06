Belçika basını: Emine Erdoğan Brüksel'de alışveriş yaparken mağaza kapatıldı

Belçika’nın Fransızca yayın yapan gazetesi La Capitale, resmi temaslar için Brüksel’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, alışveriş yaptığı mağazaların korumaları tarafından diğer müşterilere kapatıldığını yazdı.

La Capitale, "Brüksel: Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, Louise Caddesi'ndeki mağazaları kendi alışverişi için kapattı" başlıklı haberinde, Louise Caddesi’nde yer alan lüks mağazaların yaklaşık bir saat boyunca Emine Erdoğan’ın korumaları tarafından diğer müşterilere kapatıldığını duyurdu.

Saint Josse İlçe Meclisi Üyesi Thierry Balsat'ın cep telefonuyla çekip, Facebook’ta paylaştığı bir video, iddiaya kanıt olarak gösterildi.

La Capitale, Balsat’nın çektiği videoyu, “Müşterilere göre, Erdoğan tereddüt etmeden ziyaret ettiği bazı mağazaların girişlerini korumalarına kapattırdı. Thierry Balsat yaklaşık bir saat boyunca sokağa ‘el koyulduğu’nu duyurdu. Facebook hesabına yüklediği videoda, Longchamp’a müşterilerin girişine engel olan güvenlik görevlisi açıkça görülüyor” ifadeleriyle servis etti.

‘İşte Avrupa’nın başkenti,

Erdoğan alışveriş yapıyor’

Balsat videoda, mağazaların önünde duran koruma araçlarını göstererek, “İşte Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşinin Brüksel’e yaptığı… Tüm trafiği kapattı. İşte arkadaşlarım…Bir, iki, üç… Altı polis (koruma araçları) var. Bence dükkanlara da giriş yok” diyor.

Görüntülerde, caddeden geçenlerin önlerinde korumaların durduğu mağazalara baktığı ve ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Yoldan geçen Belçikalı bir kadının ‘Skandal, skandal’ dediği duyuluyor.

Balsat, videoda, “Madonna değil, dostumuz Bayan Erdoğan alışveriş yapıyor. İnanılmaz değil mi? Avrupa’nın başkenti işte bu halde. Tüm yollar kapalı, tüm mağazalar kapalı. Çünkü alışveriş yapıyor. Sempatik değil mi? İnanılmaz. Hepsi kapalı” diye anlatıyor.

'Tüm kamusal alanlar ele geçirildi'

Başka bir kadının ‘Longchamps’a giremiyor muyuz?’ sorusuna ise, “Hayır hanımefendi ele geçirildi, tüm kamusal alanlar ele geçirildi” cevabını veriyor.

Video, Balsat’nın yanına gelen bir korumaya, “Evet bayım, ben kamusal alanda duruyorum. Adım Thierry Balsat ilçe kurul üyesiyim. Rahat olun” sözleriyle bitiyor.