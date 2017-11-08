Belçika Başbakanı: Kriz Belçika'da değil İspanya'da

Belçika Başbakanı Charles Michel Brüksel'de yaptığı açıklamada, İspanya'nın hakkında tutuklama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont'un Belçika'da bulunmasıyla ilgili olarak "İspanya'da siyasi bir kriz var, Belçika'da değil" dedi. Belçika Başbakanı, "Her Avrupa vatandaşının davranışlarının hesabını vermek zorunda olduğunu" söyledi.

Belçika'da hükümet ortağı Flamanlar Katalonya'daki bağımsızlık hareketine sempati duyduklarını açıklamış, Başbakan Michel ise bakanlara bu konuda temkinli olma çağrısında bulunmuştu. Katalan lider Puigdemont ise bu konuda AB'nin tepki göstermesini talep ediyor. AB Komisyonu İspanya'daki krizi ülkenin iç işleriyle ilgili bir sorun olarak nitelendirirken, AB içindeki birçok ülke krizde Madrid yönetimine destek veriyor.

Katalan lider Carles Puigdemont Madrid yönetiminin Katalan Parlamentosunu feshetme kararının ardından dört Katalan bakanla birlikte Belçika'ya gitmişti. İspanyol yargısı Puigdemont ve Katalan bakanlar hakkında AB genelinde tutuklama kararı çıkarmış, Puigdemont ve bakanlar bunun üzerine geçen hafta Belçika polisine teslim olmuştu. Mahkeme şartlı tahliye ettiği Puigdemont ve bakanların ülkeyi terketmesine yasak getirmişti. AB kurallarına göre Belçika yargısının Puigdemont ve bakanların iadesi hakkında 60 gün içinde karar vermesi gerekiyor. İstisnai durumlarda bu süre 30 gün daha uzatılabiliyor.

Katalonya'da grev ulaşımı felç etti

Öte yandan Katalonya'da bağımsızlık yanlısı CSC sendikasının çağrısıyla bugün greve gidildi. Sendika istihdam piyasasındaki güvensizlik ve Madrid yönetiminin, Katalonya'daki firmaların merkezlerini kolaylıkla başka bir yere taşıyabilmesini öngören kararnamesini protesto için grev çağrısı yaptı.

Grev nedeniyle Katalonya'daki göstericiler çok sayıda cadde, otoban ve demiryolu rayını bloke etti. Başta Barcelona olmak üzere birçok kentte trafikte uzun kuyruklar oluştu. Katalan Ulaştırma Dairesi aralarında önemli otobanların da bulunduğu toplam 50 cadde ya da otoyolun trafiğe kapatıldığını belirtti.

Greve Katalonya'nın bağımsızlığı için çabalayan sivil toplum kuruluşları Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC), kültür derneği Omnium Culturel ile Katalonya'nın en büyük eğitim sendikası Ustec'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş destek verdi.

İspanyol yargısına göre Katalonya'da siyasi gerekçelerle greve gidilmesi yasak. Ancak Katalonya'daki greve siyasi sloganlar damgasını vurdu. Göstericiler Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyen bayrak ve afişler taşıyarak, tutuklu olan eski Katalonya hükümetinin üyeleri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep ettiler.

Reuters/DPA, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe