Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmès Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, durumunun giderek kötüleşmesi üzerine Brüksel'deki Delta Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; Koronavirüs salgınını Belçika Başbakanı olarak yöneten 45 yaşındaki Wilmès, görevi birkaç hafta önce Alecander De Croo'ya devretmişti. Yeni kurulan hükümette başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenen Belçikalı politikacı, 17 Ekim günü koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Durumu giderek kötüleşen Wilmès'in, dün gece hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Brüksel'deki Delta Hastanesi sözcüsü, eski başbakanın durumunun stabil olduğunu, tedbir amacıyla yoğun bakıma alındığını söyledi.

Wilmès, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ev dışında gerekli önlemleri aldığını, enfeksiyonun muhtemelen aile çevresinden bulaşmış olabileceğini belirterek, "Ne yazık ki vakaların çoğalması, kimsenin güvende olmadığını gösteriyor. Kendinize ve özellikle birbirinize iyi bakın" demişti.

Belçika, son dönemde hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle, Çek Cumhuriyeti'nin ardından Avrupa'da ikinci dalgayı en ağır yaşayan ikinci ülke haline geldi.