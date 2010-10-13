-BELÇİKA AVUSTURYA İLE 4-4 BERABERE KALDI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin de mücadele ettiği A Grubu'nda Belçika, sahasında Avusturya ile 4-4 berabere kaldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Roi Baudouin Stadı'nda yapılan ve oldukça çekişmeli geçen maçta Belçika'nın golleri, 11. dakikada Jelle Vossen'den, 47. dakikada Marouane Fellaini'den, 87. dakikada Marvin Ogunjimi'den ve 90. dakikada Nicolas Lombaerts'den geldi. 68. dakikada Paul Scharner'in kırmızı kartla oyun dışı kalması üzerine, maça 10 kişi devam eden Avusturya'nın gollerini ise 14. ve 62. dakikalarda Franz Schiemer, 29. dakikada Marko Arnautovic ve 90 artı 3. dakikada Martin Harnik kaydetti. Maçın ilk yarısı, 1-2 sonuçlanmıştı. Belçika, 5. maçını 25 Mart 2011 tarihinde deplasmanda yine Avusturya ile yapacak. -ALMANYA, DEPLASMANDA KAZAKİSTAN'I 3-0 YENDİ- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin de mücadele ettiği A Grubu'nun lideri Almanya, deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yendi. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Astana Arena'da yapılan maçta, Almanya'nın golleri 49. dakikada Miroslav Klose, 76. dakikada Mario Gomez ve 85. dakikada Lukas Podolski'den geldi. Almanya, 4 maçın 4'ünden de galip ayrılarak, gruptaki namağlup liderliğini sürdürdü. Almanya, 5. maçını 25 Mart 2011 tarihinde sahasında yine Kazakistan ile yapacak.