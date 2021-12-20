Belçika 5-11 yaş grubunu Covid-19'a karşı aşılamaya başlayacak

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 5-11 yaş aralığındaki çocukları Covid-19'a karşı aşılama sürecinin başlayacağını duyurdu.

Çocuklara, Pfizer-BioNtech'in ürettiği aşı uygulanacak ve iki doz arasında en az 21 gün olması şartı aranacak.

Öncelikle 'büyük risk grubundaki' çocuklar aşılanacak

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da yüksek enfeksiyon oranlarının görüldüğü 5-11 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısını onaylamıştı. EMA'nın onayını takiben Vandenbroucke, çocuklar için 336 bin doz aşının ülkeye ay sonundan önce ulaşacağını duyurmuştu. Öte yandan önceliğin, aşı olmaları şiddetle tavsiye edilen "büyük risk grubu"ndaki çocuklara tanınacağı bildirildi.

Vandenbroucke, Halk Sağlığı Konferansının ardından yaptığı açıklamada, aşılamanın gönüllülük esasına dayalı olarak, ebeveyn ya da yasal vasi kontrolünde yapılacağını söyledi.

Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin başı çektiği Avrupa ülkeleri, bu ay içerisinde çocukları Covid-19'a karşı aşılamayı hızlandırmıştı.