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Spor

Belçika 3 puanı 3 golle aldı

2016 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Belçika, İrlanda'yı Lukaku (2) ve Axel Witsel'in golleriyle 3-0 mağlup etti

18 Haziran 2016 20:48

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) E Grubu'nda Belçika ve İrlanda karşı karşıya geldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu ikinci maçında, ilk tehlikeli atak Belçika'dan geldi.

21. dakikada De Bruyne'ün ortasında İrlanda Cumhuriyeti savunmasından seken topta Hazard'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

42. dakikada De Bruyne'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Alderweireld'in kafa vuruşunda Hoolohan, çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Belçika, 48. dakikada 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan hareketlenen De Bruyne'ün pasında topla buluşan Lukaku, ceza sahası çizgisi önünden yaptığı düzgün vuruşla Belçika'yı 1-0 öne geçirdi.

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Meunier'in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Witsel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

70. dakikada ani gelişen Belçika atağında Hazard'ın sağdan pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden R. Lukaku, sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 3-0

Karşılaşmayı Belçika, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Belçika, puanını 3 yaparken, İrlanda Cumhuriyeti ise 1 puanda kaldı.

E Grubu'nda son maçlarda İtalya-İrlanda ve İsveç-Belçika karşı karşıya gelecek.

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