Belçika: 103 - Büyük Britanya: 90

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Türkiye\'nin de yer aldığı D Grubu ilk maçında Belçika, Büyük Britanya\'yı 103-90 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Ülker Sports Arena\'da oynanan karşılaşmada Belçika, Büyük Britanya\'yı mağlup etti. İki ekip de maça hızlı başladı ve ilk periyot 24-26 Büyük Britanya\'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyot itibariyle daha iyi oynamaya başlayan Belçika ilk yarıyı 54-53 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarıda savunma sertliğini arttıran Belçika, bu periyotta rakibi 14 sayıda tutarak son periyoda 7 sayı farkla 73-67 önde girdi. Final periyotunda hucümda oldukça etkili bir görüntü çizen Eddy Casteels\'in öğrencileri maçı 103-90 kazandı ve D Grubu\'nda oynanan ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.

