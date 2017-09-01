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Spor

Belçika: 103 - Büyük Britanya: 90

İSTANBUL,(DHA) Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu ilk maçında Belçika, Büyük Britanya'yı 103-90 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı

01 Eylül 2017 20:55

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Türkiye\'nin de yer aldığı D Grubu ilk maçında Belçika, Büyük Britanya\'yı 103-90 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Ülker Sports Arena\'da oynanan karşılaşmada Belçika, Büyük Britanya\'yı mağlup etti. İki ekip de maça hızlı başladı ve ilk periyot 24-26 Büyük Britanya\'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyot itibariyle daha iyi oynamaya başlayan Belçika ilk yarıyı 54-53 önde kapatmayı başardı.
İkinci yarıda savunma sertliğini arttıran Belçika, bu periyotta rakibi 14 sayıda tutarak son periyoda 7 sayı farkla 73-67 önde girdi. Final periyotunda hucümda oldukça etkili bir görüntü çizen Eddy Casteels\'in öğrencileri maçı 103-90 kazandı ve D Grubu\'nda oynanan ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.
 

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