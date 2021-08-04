İltica talebinde bulunan Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, Japonya'dan ayrıldı

İltica talebinde bulunan Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, bu sabah Viyana'ya giden bir uçağa binerek Japonya'dan ayrıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen Belaruslu atletin, Japon makamların koruması altında olduğunu açıklamıştı.

Tıklayın I Tokyo Olimpiyatları: Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya, Polonya’ya iltica etmek istiyor

Bir havalimanı yetkilisi, Polonya'nın sporcuya vize verdiği için doğrudan Varşova'ya seyahat etmesinin beklendiğini, ancak son dakikada varış yerinin değiştirildiğini söyledi.

Eylemlerinin, Olimpiyatlar'da yapılan hatalarla ilgili olduğunu belirten sporcu, "Ülkemi seviyorum ve ülkeme ihanet etmedim" diyerek, siyasi bir protesto yapmadığını vurguladı.

IOC, sporcunun ülkesine dönmeye zorlandığı gerekçesiyle resmi bir soruşturma başlattı.







