Belaruslu aktivist, Lukaşenko'ya hibe verilmesini IMF'nin önünde kamp yaparak protesto edecek

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Belaruslu aktivist Masha Zabara, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Belarus'daki Aleksandır Lukaşenko yönetimine 1 milyon dolar hibe etme kararını protesto etmek için ABD'nin Washington D.C.'deki IMF binasının önünde yatmaya başlayacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan IMF'ye hibeyi iptal etme yönergesi vermesi çağrısında bulunan Zabara, verilen paranın Covid'in verdiği ekonomik hasar için değil, muhalefeti bastırmak için kullanılacağını ifade etti.

Zabara, hibe iptal edilene kadar protestosunu sürdüreceğini ifade etti.