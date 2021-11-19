Belarus ve Polonyalı yetkililer, sınırdaki sığınmacı kampının boşaltıldığını doğruladı

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Belaruslu yetkililer, Polonya sınırındaki sığınmacı kampında bulunan kişilerin yakındaki bir sığınağa götürüldüğünü açıkladı. Öte yandan yüzlerce sığınmacı Irak’a geri gönderildi.

Euronews’da yer alan habere göre, Belarus sınır yetkilileri tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada sınırda bulunan kampın boşaltıldığı, sığınmacıların yakındaki bir sığınağa yönlendirildiği belirtildi.

Polonya sınır muhafızları, sınırdaki kampın boşaltıldığını doğruladı.

Öte yandan Belarus-Polonya sığınmacı krizinin ardından 400’den fazla Iraklı, ülkelerine geri gönderildi.

Birkaç haftadır çoğu Orta Doğu'dan gelen binlerce sığınmacı, Avrupa Birliği topraklarına girme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında bekliyor. Batı ülkeleri, Belarus'u AB'nin istikrarını bozmak için sınıra sığınmacı taşımakla suçluyor. Minsk bu iddiaları reddediyor