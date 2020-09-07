Belarus'un önde gelen muhalif figürlerinden Maria Kolesnikova, maskeli kişiler tarafından kaçırıldı!

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Belarus'ta muhalefet kanadının önde gelen figürlerinden Maria Kolesnikova'nın başkent Minsk'te yürürken maskeli kişiler tarafından alıkonulduğu ve zorla bir minibüse bindirildiği ifade edildi.

Kolesnikova, 9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı yarışan aday Svetlana Tikhanovskaya'nın kampanya partnerlerinden biriydi.

Görgü tanıklarına göre Kolesnikova yerel saat ile sabah 10 sularında minsk'taki ulusal sanat müzesinin yakınlarında alıkonuldu.

Kolesnikova'nın yanı sıra muhalefet koordinasyon konseyinin üç diğer üyesinin ve Koleskinova'nın basın ekibinin de kayıp olduğu belirtildi.

Muhalif isimleri kimin kaçırdığı henüz bilinmiyor.