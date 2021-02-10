Belarus'taki protestolar sırasında çitlerden atlayıp Minsk'teki İsveç Büyükelçiliği'ne giren baba-oğul, 5 aydır temsilcilikte yaşıyor

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Geçen sene Belarus'ta meydana gelen Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko karşıtı eylemlerde başkent Minsk'teki İsveç Büyükelçiliği'ne giren iki Belarus vatandaşının olaydan 5 ay sonra hâlâ temsilcilikte yaşadığı belirtildi.

AFP, durumun "diplomatik bir baş ağrısı haline geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Vitali ve Vladislav Kuznechiki isimli baba oğlu, 11 Eylül'deki protestolar sırasında İsveç Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı. Baba ve oğul, ön kapının kilitli olduğunu fark edince çitlerin üzerinden atlayarak temsilciliğin otoparkına girmeyi başardı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, AFP'ye verdiği demeçte bu iki kişininin hâlâ büyükelçilik topraklarında olduğunu bildirdi.

Bakanlık, "Bu sürece yaklaşılması gerektiği gibi yaklaşıyoruz. Güvenliğe ekstra önem veriyoruz. Büyükelçilikte kalan bu kişilerle diyalog halindeyiz" dedi ve daha fazla detay sunmadı.

Belarus medyasına göre baba ve oğul, Vitebsk kentinde polisle bir kavgaya karışmakla suçlanıyor ve 6 yıla kadar hapis cezasına çaptırılabilir.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, kasım ayında baba ve oğulun binaya "yasaya aykırı" bir şekilde girdiğini ve Minsk büyükelçiliğinin İsveç toprakları sayılmadığına dikkat çekti. Yine de ikili, 5 aydır kendilerine verilen bir odada yaşıyor.