Belarus'ta tansiyon düşmüyor: Bir protestocu hayatını kaybetti, muhalif aday Tikanovskaya'nın nerede olduğu bilinmiyor

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Belarus'ta 26 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimlerin ardından ülkede tansiyon düşmüyor.

Seçim sonuçlarının şaibeli olduğuna inanan binlerce kişi, pazartesi günü de hükûmeti protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis bir kez daha eylemcilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Eylemlerde bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Protestocunun hayatını kaybetmesine bir patlayıcının sebep olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Protestoculardan birinin atmaya çalıştığı tanımlanamayan patlayıcı cihaz elinde patladı" denildi. Protestocunun patlamadan kurtulduğu ancak daha sonra yaraları sebebiyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan Lukaşenko'nun seçimleri kazandığını iddia eden rakibi Svetlana Tikanovskaya'nın kampanya ekibi, başkan adaylarının nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

Tikanovskaya'nın sözcüsü Hanna Krasulina, Merkezi Seçim Komisyonu'na yapılan tekrar seçim başvurusunun ardından başkan adayının çevresindekilere "Bir karar aldım" dediğini belirtti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevičius da birkaç saattir Tikanovskaya'ya ulaşmaya çalıştığını ve güvenliği hakkında endişeleri olduğunu belirtti.

BBC'nin Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, Tikhanovskaya'nın ekibinin "kısa ve gizemli bir açıklama" yaparak, "Svetlana Tikhanovskaya temasa geçti. Kendisi iyi" dediğini bildirdi.

Tikanovskaya'nın blogger eşi Sergey, seçimlere giden süreçte en güçlü muhalif adaylardan biriydi. Bir süredir çalışmayan bir İngilizce öğretmeni olan Svetlana, eşinin önce tutuklanması sonra da seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından aday olmaya karar vermişti.

Seçime giden süreçte muhalif adaylar tutuklanmış, Lukaşenko güce tutunabilmek için elindeki imkanları zorlamıştı. Belarus'ta geçen haftalarda bazı kişiler "seçim öncesi ülkeyi karıştırmayı hedefleyen" Rusya bağlantılı Wagner grubunun paralı askerleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Bu gelişme, Lukaşenko yönetiminde hep çok yakın seyreden Minsk-Moskova ilişkilerinde bozulmaya sebep olmuştu.