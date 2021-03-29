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Dünya

Belarus'ta protestoların "ikinci dalgası" için çağrı yapıldı; 110 kişi gözaltına alındı

29 Mart 2021 08:40

T24 Dış Haberler

Belarus'ta hükûmet karşıtları Aleksandır Lukaşenko'ya karşı protestoların "ikinci dalgasını" başlatmaya hazırlanırken polis aralarında 5 gazeteci de bulunan 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Eski Sovyet ülkesinde geçen Ağustos ayında Lukaşenko seçimleri kazandığını iddia ettikten sonra büyük protestolar başlamıştı. Binlerce kişinin gözaltına alınıp bazılarının uzun hapis cezalarına çarptırılması, polisin orantısız güç ile bazı protestocuları öldürmesinin ardından eylemler durmuştu.

Muhalefetin protestoları koordine etttiği Nexta isimli Telegram kanalı protestoların "ikinci dalgasının" cumartesi günü başlaması için çağrıda bulunmuştu.

Viasna insan hakları grubu bu çağrıdan sonra ülkenin çeşitli noktalarında 5'i gazeteci 110 kişinin gözaltına altına alındığını duyurdu.

AFP'nin aktardığına göre başkent Minsk'te cumartesi alınan yoğun güvenlik önlemlerinin ardından protestocular toplanamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehir merkezine askeri araçlar getirildiği görüldü.

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