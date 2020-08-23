Belarus'ta protestoların hedefindeki Devlet Başkanı Lukaşenko, helikopterden elinde tüfekle indi

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zaferle ayrıldığını açıkladığı seçimlerin sonrasında protesto gösterileri sürerken, Lukaşenko rezidansı 'Bağımsızlık Sarayı'nın bahçesine inen helikopterden üstünde kurşun geçirmez yelek ve elinde tüfekle çıktı.

Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine yakınlığıyla bilinen 'Pul Pervovo' Telegram kanalı tarafından yayınlanan ve Twitter'da yayılan görüntülerde, Lukaşenko'nun elindeki tüfekte şarjör olmadığı görülüyor.

Silahlı bir asker ve bir sivilin refakatinde helikopterden inen Lukaşenko, Savunma Bakanı Viktor Hrenin olduğu tahmin edilen asker üniformalı biri tarafından karşılanıyor.

Aynı kanaldan paylaşılan diğer görüntülerde Lukaşenko'nun 16 yaşındaki oğlu Nikolay Lukaşenko'nun da üstünde kurşun geçirmez yelek, kask ve elinde tüfek olduğu görülüyor.

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Protestolar sürüyor

Öte yandan Belarus'ta muhalefet, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun zaferle ayrıldığını açıkladığı seçimlerin ikinci haftasında, başkent Minsk'te çok büyük bir gösteri daha düzenledi.

Kentteki Bağımsızlık Meydanı'ndaki gösteriye katılanlar, seçimlerde hile yapıldığını savundu ve Lukaşenko'nun istifasını istedi. Belarus muhalefeti, yasadışı olduğu açıklanan gösteriye 250 bin kişinin katıldığını duyurdu.