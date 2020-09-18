Belarus'ta protestolar sürerken Devlet Başkanı Lukaşenko oğlunu Moskova'ya gönderdi

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Belarus'ta kendisine yönelik protestolar sürerken Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, en küçük oğlunu ülkeden çıkarma kararı aldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre Lukaşenko, oğlu Nikolai'yi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir yatılı okula gönderiyor.

16 yaşındaki Nikolai, son zamanlarda babasıyla birlikte birçok etkinlikte yan yana görüntülenmişti. Lukaşenko, 9 Ağustos seçimleri öncesi basına yaptığı açıklamalarda oğlunun muhalefet yanlısı olduğunu ve genel olarak "gücün karşısında taraf olmayı tercih ettiğini" söyledi. Nikolai, protestolar sürerken babasıyla birlikte otomatik bir silah taşıyarak başkanlık sarayına inmişti.

Komsomolskaya Pravda, Nikolai'yin Moskova Devlet Üniversitesi'nde eğitim görmek üzere gizlice Moskova'ya götürüldüğünü ifade etti.

Belarus Fen Akademisi'nin baş araştırmacısı, "Lukaşenko'nun ekibi oğlunun burada çok rahatsız bir durumda olacağı kanısına vardı" dedi ve fakültenin çoğunun protestoculara yapılan sert müdahalelere karşı olduğunu vurguladı.