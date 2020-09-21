Belarus'ta protestolar devam ediyor; göstericiler Lukaşenko'nun sarayının önünde "Dışarı çık" diye slogan attı

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On binlerce Belaruslu, yoğun polis önlemlerine rağmen pazar günü başkent Minsk'te bir kez daha sokağa çıktı ve Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti.

Muhalefetin sembolu haline gelen kırmızı beyaz bayraklarla "Adalet Yürüyüşü" adı altında bir araya gelen protestocular, Lukaşenko'nun konutu olan "Bağımsızlık Sarayı"na doğru yürüdü.

Protestocular, "Sadece korkaklar kadınları döver" ve "Dışarı çık" şeklinde sloganlar attı. Cumartesi günü Minsk'te "Kadınlar Yürüşü"nde polis yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Yürüyüşten önce polis, şehir merkezine zırhlı araçlar ve personel taşıma araçları yerleştirdi. Çeşitli bölgelere dikenli teller çekildi.

Çevik kuvvet yürüyüşün başında bazı bayraklı ve posterli protestocuları gözaltına aldı. Bazı protestocular yakınlardaki alışveriş merkezi ve restoranlara sığınarak kolluk kuvvetlerinden kaçtı.

Viasna İnsan Hakları Grubu'na göre pazar günü Minsk'te en az 16 ve diğer şehirlerde 8 kişi gözaltına alındı.