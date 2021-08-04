Belarus'ta protesto lideri Kolesnikova, 10 ay cezaevinde tutulduktan sonra hakim karşısına çıktı

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Belarus'ta geçen sene meydana gelen protestoların ülkede kalan son lideri Maria Kolesnikova, 10 ay boyunca duruşmasız cezaevinde tutulduktan sonra hakim karşısına çıktı.

1994'ten bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, geçen sene yapılan seçimlerin ardından imuhalefetin üzerindeki baskıyı çok ciddi şekide artırdı.

Belarus Filarmoni Orkestrası'nın eski flütçüsü olan 39 yaşındaki Kolesnikova, hükümet karşıtı hareketin sembollerinden biri haline gelmişti.

Kolesnikova'nın mahkemenin içinde koyulduğu demir parmaklıkların içinde dans ettiği ve gülümsediği görüldü. Muhalif lider, protestolarda sıkça yaptığı gibi eliyle kalp işareti de yaptı.

Kolesnikova suçlu bulunursa 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Belarus'ta kalan son protesto lideri olan Kolesnikova, geçen sene sınır dışı edilmemek için Ukrayna sınırında pasaportunu yırtmıştı.