Belarus'ta on binler hükûmetin istifası için bir kez daha meydanlarda toplandı

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Belarus'un başkenti Minsk'in merkezinde toplanan on binlerce kişi, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun istifa etmesini talep etti.

9 Ağustos'tan bu yana süren eylemlerin en büyüklerinden birinde Bağımsızlık Meydanı'nı muhalefetin sembolü haline gelen kırmızı-beyaz renklerine bürüyen protestocular, "özgürlük" ve "biz affetmeyeceğiz, biz unutmayacağız" şeklinde slogan attı.

AFP'ye konuşan bir protestocu, "Sadece iki talebimiz var: adil seçimler ve şiddetin durması" dedi.

Belaruslu yetkililer daha önce eylemlerin "yasa dışı" olduğunu söyleyerek toplanmalara katılınmaması yönünde uyarıda bulunmuştu, ancak bu protestoları durdurmadı. Belarus devlet televizyonu pazar günü çevik kuvvet ve zırhlı araçların Bağımsızlık Meydanı'na doğru yola çıktığına dair görüntüler yayınlamıştı. Protestocular akşamüstü yağmurun bastırmasıyla dağıldı, polis ile eylemciler arasında büyük olaylar yaşanmadı.

Protestocular dağılmaya başladıktan sonra 15 yaşındaki oğlu Nikolay ile bir helikopterle protestoların gerçekleştiği meydanın üzerinden uçan Lukaşenko, "Fareler gibi kaçtılar" dedi.

Muhalefet pazar günü Minsk'te 100 binden fazla protestocunun bir araya geldiğini ifade etti. Komşu Litvanya'da da halk, protestolara destek için Vilnius'tan Belarus'a uzanan br insan zinciri kurdu.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.