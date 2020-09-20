Belarus'ta muhalif Tihanovskaya'dan Kadınlar Yürüyüşü'nde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebi: Güvenlik güçlerinin bilgilerini ifşa ederim

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Belarus'un başkenti Minsk'te dün muhalif gösteriler kapsamında 'Kadınlar Yürüyüşü' düzenlendi ve çevik kuvvet polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı. Gösterilerin ardından bir açıklama yayınlayan Tihanovskaya, dün Minsk'te düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılmasını talep etti. Tihanovskaya, göstericilerin serbest bırakılmaması halinde gösteride görev alan güvenlik güçlerinin bilgilerini ifşa etme tehdidinde bulundu.

Polis Departmanı Sözcüsü Natalya Ganuseviç, güvenlik güçlerinin protestocuları gösterinin yasadışı olduğu konusunda uyardıklarını, ancak kadınların dağılmadıklarını söylemişti. Ganuseviç, gözaltına alınan kişilerin işlem için bölge emniyet müdürlüklerine götürüldüklerini ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğu belirtilerek protestolar ve grevler düzenleniyor.