Belarus'ta muhalif lider Kalesnikava 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Belarus'ta mahkeme, ülkedeki muhalefet hareketinin önde gelen isimlerinden Maria Kalesnikava'yı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Muhalefetin koordinasyon konseyinin lideri, geçen sene Belarus'ta meydana gelen dev protestoların üç kadın liderinden biriydi.

Kalesnikava, geçen eylül ayında tutuklandıktan sonra zorla sınıra götürülmüş, muhalif lider ülkeden çıkmamak için pasaportunu yırttıktan sonra cezaevine geri götürülmüştü.

Mahkeme, Kalesnikava'yı iktidarı ele geçirmek için plan yapmak ve ulusal güvenliğe zarar verecek çağrılar yapmaktan suçlu buldu.

Aynı davada konseyin bir diğer üyesi olan Maksim Znak da suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların liderlerine yönelik ciddi bir baskı kampanyası başlatmıştı. Muhalefet hareketinden birçok isim ülkeyi terk etti.