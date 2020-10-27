Belarus'ta Lukaşenko'ya karşı grev başladı; devlet çalışanlarından katılım beklenenin altında kaldı

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Hükûmet karşıtı protestoların sürdüğü Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko verilen ültimatoma rağmen görevi bırakmadığı için birçok işçi ve öğrenci greve gitti.

Grev çağrısı muhalefetin de-facto lideri haline gelen Svetlana Tikhanovskaya tarafından yapılmıştı. Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun 25 Ekim'e kadar görevi bırakmaması durumunda destekçilerinin greve gidip ekonomiyi durma noktasına getireceğini söylemişti.

Tikhanovskaya pazartesi günü yaptığı açıklamalarda, "Bugün halkın grevi başlıyor. Belarus'ta şiddete son vermek, özgürlük ve yeni seçimler için adım atıyor" dedi.

Ancak pazar günleri sokağa çıkan on binlere rağmen şu ana kadar devlet için çalışan işçilerin ciddi sayılarda grev kararı almadığı görüldü.

Greve giden işyerlerinde de sert müdahalelerde bulunuldu. Ülkenin önde gelen kimya fabrikalarından Grodno Azot'ta grev kararı alan 100 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan birçok özel şirket bir günlüğüne kapandı. Kapanmayan şirketlerin bazı çalışanları da sembolik olarak bir gün izin kullandı. Başkent Minsk'te bazı restoranlar kapılarını kapadı.

Grev kararına en çok katılımı öğrenciler gösterdi. Derslere gitmeyen birçok öğrenci, Minsk'te ufak eylemler düzenledi.