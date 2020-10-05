Belarus'ta Lukaşenko karşıtı eylemler devam ediyor: Protestoculara tazyikli su ile müdahale edildi

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Belarus'ta polis, 9 Ağustos'taki tartışmalı seçimden bu yana her pazar günü düzenlenen hükûmet karşıtı protestoları dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Brüksel ve Washington'ın Belaruslu yetkililere yaptırım kararı almasının ardından sokaklarda Devlet Başkanı Lukaşenko'ya karşı slogan atan protestocular bir kez daha başkentin sokaklarında yürüdü. Yaptırım listelerinde Lukaşenko yer almamıştı.

Pazar günkü yürüyüş ülkedeki siyasi tutuklulara adandı.

Eylemlerde yaptırımlara rağmen sert müdahaleler devam etti. Belarus İçişleri Bakanı, protestoculara toplumsal olaylara müdahale araçlarından sıkılan tazyikli su ile müdahale edildiğini ve gözaltılar olduğunu belirtti.

İnsan hakları grubu Viasna, başkent Minsk'in yanı sıra Vitebsk ve Gomel'de de gözaltılar olduğunu belirtti.

Yürüyüşten önce hükûmet ülkedeki yabancı gazetecilerin akreditasyonunu kaldırdı.

Bu hafta için Belaruslulara "yasa dışı eylemlere" katılırlarsa suçlamalarla karşı karşıya kalabileceklerine dair mesajlar da gönderildiği belirtildi.

Belarus'ta protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

9 Ağustos'tan bu yana her pazar günü düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri protestoculara çok sert müdahalelerde bulundu ve muhalefetin önde gelen isimleri dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.