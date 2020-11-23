Belarus'ta halk, Lukaşenko'ya karşı 15.kez sokağa çıktı

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Belarus'ta pazar günü on binlerce protestocu Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı 15. defa sokağa çıktı.

Başkent Minsk'in farklı sokaklarındaki binlerce protestocu Lukaşenko karşıtı eylemlerin sembolü haline gelen beyaz kırmız bayraklarla "Çok yaşa Belarus" sloganları atarak yürüdü.

Minsk'te artık alışıldığı üzere pazar günü protestolarına karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehrin çeşitli yerlerine çevik kuvvet mensupları ve toplumsal olaylara müdahale araçları yerleştirildi.

İnsan hakları grubu Viasnai pazar günü yaklaşık 70 protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

9 Ağustos seçimlerinde muhalefetin adayı olan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerden sonra güvenlik gerekçeleriyle geçtiği Litvanya'dan cumartesi günü yaptığı açıklamada eylemlere "özgür ve adil bir ülke için atılan adımlar" dedi. Tikhanovskaya, "Kimse hapse atanlardan korkmazsa ülke bir hapishaneye dönüşmez" değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı. Batı ülkeleri seçimlerin sonucunu tanımadı.

Seçimlerin akabinde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.