Belarus'ta halk, baskılara rağmen Lukaşenko'ya karşı sokağa çıkmaya devam ediyor: 200 kişi gözaltına alındı

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko tartışmalı seçim sonuçlarına rağmen yemin edip göreve başladıktan günler sonra halk 9 Ağustos'tan bu yana her pazar olduğu gibi bir kez daha sokaklara çıktı.

Aralarında Belarus'un ünlü atlet ve sanatçılarının da olduğu on binlerce kişi sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak başkent Minsk'in caddelerinde yürüdü.

48 yaşındaki tasarımcı Eleonora Naumova elinde muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın bir portresini tutarak "Biz başkanımızı seçtik. Bir toplama kampında yaşamak istemiyoruz" dedi.

Son haftalarda olduğu gibi sokaklara protestolardan önce yine toplumsal olaylara müdahale araları yerleştirildi ve Minsk'te bazı metro istasyonları kapatıldı. Lukaşenko'nun sarayına giden yollar bloke edildi.

Belarus İçişleri Bakanı, pazar günü yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnsan haklarını koruma grubu Viasna, Gomel ve Mogilev kentindeki eylemlerde polisin biber gazı kullandığını bildirdi.